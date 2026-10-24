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Регион
Опубликовано 24 октября, 13:19

Во Франции на фоне новых протестов закрыли Лувр и вывели 70 тысяч полицейских

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Французские власти мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка во время новой волны массовых протестов 24 октября. Из-за угрозы беспорядков в Париже закрыли Лувр и другие крупнейшие музеи. Об этом сообщает Le Monde.

К акциям, получившим название «второй акт», призвали сторонники движения «жёлтых жилетов». К ним присоединились профсоюзы и студенты.

Для обеспечения безопасности власти привлекли на 10 тысяч правоохранителей больше, чем неделей ранее. По словам главы МВД Лорана Нуньеса, в распоряжении полиции будут 15 водомётов, бронетехника и вертолёты. Также задействуют элитные подразделения RAID и GIGN.

Президент Эмманюэль Макрон призвал воздержаться от демонстраций. Власти разрешили отдельные профсоюзные шествия, однако запретили ряд других акций. В некоторых городах, включая Лион, Ниццу и Монпелье, ограничения оказались особенно жёсткими. Профсоюзы раскритиковали такие меры.

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Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню допустил введение чрезвычайного положения на фоне массовых протестов. После беспорядков 17 октября власти сформировали межведомственный кризисный штаб и ввели частичный комендантский час в отдельных районах городов. По оценке профсоюза CGT, в предыдущих демонстрациях участвовали более 500 тысяч человек.

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Александра Мышляева
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