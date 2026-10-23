Европу ждёт новая волна протестов: Названы причины грядущих потрясений в ЕС

Евросоюз может столкнуться с новой волной массовых протестов осенью и зимой на фоне роста стоимости жизни, подорожания топлива и недовольства молодёжи. Как пишет Politico, социальная напряжённость способна усилиться сразу в нескольких европейских странах, особенно перед предстоящими выборами.

По оценке издания, беспорядки во Франции могут оказаться лишь частью более масштабного протестного движения. Экономические трудности и накопившиеся претензии к властям создают условия для новых выступлений в других государствах ЕС.

Причём речь идёт не только о Франции, где уже наблюдается всплеск протестной активности. Как пишет Politico, этой осенью и зимой массовые выступления могут охватить и другие страны Евросоюза. Причинами возможного обострения ситуации издание называет рост стоимости жизни, подорожание топлива и усиливающееся недовольство молодёжи.

Дополнительным фактором напряжённости станет череда парламентских и президентских выборов, которые пройдут в европейских странах в ближайшие девять месяцев. Politico полагает, что протесты могут усилиться в ходе предвыборных кампаний и осложнить подготовку к голосованию.

Первой в этом электоральном цикле станет Испания, где досрочные парламентские выборы назначены на 29 ноября. Решение о проведении голосования приняло правительство Педро Санчеса в начале октября.

При этом протестная активность уже вышла за пределы Франции. В октябре массовые акции проходили также в Италии, Бельгии и Португалии. Демонстранты выступали против роста расходов на жизнь и требовали от властей решения социальных проблем.

Таким образом, по оценке Politico, европейским правительствам предстоит одновременно реагировать на общественное недовольство и готовиться к выборам в условиях растущего политического давления.

Ранее Life.ru сообщал о массовых беспорядках в Албании, во время которых протестующие подожгли полицейского коктейлем Молотова. Инцидент произошёл в столице страны Тиране на фоне антиправительственных выступлений. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, обвиняя власти в коррупции и неспособности решить проблемы безработицы и образования. Протесты сопровождаются столкновениями с силовиками, поджогами и нападениями на государственные учреждения.