«Революция фламинго» в Албании достигла апогея — полиция начала применять силу

Массовые протесты в Албании переросли в столкновения с полицией, поджоги и погромы. На фоне беспорядков премьер-министр страны Эди Рама заявил о попытках раскачать ситуацию через социальные сет и внезапно нашёл вину Ирана и России.

В столице страны Тиране митингующие громят витрины, поджигают автомобили и вступают в столкновения с правоохранителями. Полиция применяет водомёты, пытаясь разогнать участников беспорядков. Выступления, получившие название «революция фламинго», уже распространились и на другие города Албании.

Протестное движение зародилось ещё в конце мая из-за планов строительства элитного туристического комплекса на побережье Адриатического моря. Проект связан с зятем американского президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Местные жители и экологи опасаются, что застройка нанесёт ущерб охраняемой природной территории, где обитают фламинго. Именно эти птицы стали символом протестов.

Позднее требования митингующих вышли далеко за пределы экологической повестки. К акциям присоединились студенты, недовольные стоимостью образования и условиями обучения. Протестующие также выступили против коррупции и потребовали отставки правительства Рамы.

Однако албанский премьер связал обострение ситуации с предполагаемым иностранным вмешательством. Он утверждает, что в социальных сетях появились тысячи фальшивых аккаунтов от имён местных защитников природы.

«Десятки тысяч фейковых профилей — в том числе из России. Они были созданы специально для того, чтобы выдавать себя за албанцев, стремящихся защитить природу», — заявил Рама.

Ранее Life.ru сообщал, что во время антиправительственных протестов в Албании один из полицейских загорелся после попадания бутылки с зажигательной смесью. Правоохранитель попытался самостоятельно потушить пламя, после чего бросился в лужу. По данным местных властей, при нападении на полицейский участок пострадали десять сотрудников. Информация о состоянии загоревшегося силовика не поступала.