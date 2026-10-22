Школы, цены и воинский призыв: в 21 городе Германии анонсировали молодёжные протесты

Инициатива Gen Z regelt призвала молодёжь выйти на демонстрации 31 октября в 21 городе Германии. Участники намерены выступить против сокращения социальных расходов, роста стоимости жизни и воинского призыва. Анонс опубликован на сайте движения.

Среди заявленных городов — Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Франкфурт-на-Майне. В этих пяти городах инициатива сама отвечает за организацию, в остальных — присоединившиеся местные группы. Начало акций запланировано на 14:00 по местному времени.

Организаторы требуют больше средств на образование и здравоохранение, доступной жизни и участия молодёжи в политических решениях. Они заявляют, что протесты должны быть мирными, отвергают насилие и участие экстремистских групп. Электронные билеты нужны для оценки числа участников, получать их необязательно.

На фоне беспорядков во Франции эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о риске эскалации и в Германии. По его оценке, леворадикальные группы могут попытаться использовать молодёжные выступления в своих целях. Об этом сообщила Die Welt.

Министр внутренних дел Гессена Роман Позек и представители полицейского профсоюза также выразили опасения по поводу возможного влияния радикалов. Позек сообщил, что органы безопасности следят за подготовкой акций.

Ранее Life.ru рассказывал, что после массовых беспорядков во Франции суды приговорили к лишению свободы 149 человек. Такие данные 20 октября привёл министр юстиции Жеральд Дарманен. Дела рассматривали в ускоренном порядке.

Напомним, осенью 2026 года несколько европейских стран охватила волна массовых протестов на фоне роста стоимости жизни, подорожания топлива, продуктов питания и жилья. Наиболее масштабные выступления прошли во Франции, где 17 октября на улицы вышли около 550 тысяч человек. Демонстранты потребовали повышения зарплат и пенсий, снижения цен и улучшения финансирования государственных услуг. Акции протеста также состоялись в Бельгии, Италии, Испании, Португалии и Греции. В ряде городов митинги сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и задержаниями. Дополнительное недовольство европейцев вызывает энергетический кризис, усугубившийся из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста нефтяных котировок. При этом протесты в разных странах имеют собственные причины и не представляют собой единого организованного движения.