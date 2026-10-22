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Регион
Опубликовано 22 октября, 11:47

Школы, цены и воинский призыв: в 21 городе Германии анонсировали молодёжные протесты

Молодёжь Германии призвали 31 октября выйти на протесты Gen Z в 21 городе

Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Инициатива Gen Z regelt призвала молодёжь выйти на демонстрации 31 октября в 21 городе Германии. Участники намерены выступить против сокращения социальных расходов, роста стоимости жизни и воинского призыва. Анонс опубликован на сайте движения.

Среди заявленных городов — Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Франкфурт-на-Майне. В этих пяти городах инициатива сама отвечает за организацию, в остальных — присоединившиеся местные группы. Начало акций запланировано на 14:00 по местному времени.

Организаторы требуют больше средств на образование и здравоохранение, доступной жизни и участия молодёжи в политических решениях. Они заявляют, что протесты должны быть мирными, отвергают насилие и участие экстремистских групп. Электронные билеты нужны для оценки числа участников, получать их необязательно.

На фоне беспорядков во Франции эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о риске эскалации и в Германии. По его оценке, леворадикальные группы могут попытаться использовать молодёжные выступления в своих целях. Об этом сообщила Die Welt.

Министр внутренних дел Гессена Роман Позек и представители полицейского профсоюза также выразили опасения по поводу возможного влияния радикалов. Позек сообщил, что органы безопасности следят за подготовкой акций.

В Италии решили найти в протестах «российский след»
В Италии решили найти в протестах «российский след»

Ранее Life.ru рассказывал, что после массовых беспорядков во Франции суды приговорили к лишению свободы 149 человек. Такие данные 20 октября привёл министр юстиции Жеральд Дарманен. Дела рассматривали в ускоренном порядке.

Напомним, осенью 2026 года несколько европейских стран охватила волна массовых протестов на фоне роста стоимости жизни, подорожания топлива, продуктов питания и жилья. Наиболее масштабные выступления прошли во Франции, где 17 октября на улицы вышли около 550 тысяч человек. Демонстранты потребовали повышения зарплат и пенсий, снижения цен и улучшения финансирования государственных услуг. Акции протеста также состоялись в Бельгии, Италии, Испании, Португалии и Греции. В ряде городов митинги сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и задержаниями. Дополнительное недовольство европейцев вызывает энергетический кризис, усугубившийся из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и роста нефтяных котировок. При этом протесты в разных странах имеют собственные причины и не представляют собой единого организованного движения.

Больше новостей о протестах, решениях властей и политических событиях за рубежом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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