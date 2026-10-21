В Италии решили найти в протестах «российский след»

Власти Италии решили выяснить, может ли Россия быть причастна к массовым протестам и погромам, охватившим европейские города. Правительство премьер-министра Джорджи Мелони запросило информацию о возможном вмешательстве иностранных сил в беспорядки, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, итальянские власти заинтересовались предполагаемой ролью зарубежных провокаторов после столкновений в Милане и других городах. Особое внимание привлекли масштабы насилия и скоординированные действия отдельных групп протестующих. При этом какую именно роль могла сыграть Москва, не уточняется. Представитель Мелони от комментариев отказался.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал произошедшие беспорядки проявлением гибридной войны против Запада. По его мнению, для воздействия на протестующих могут использоваться TikTok, YouTube и другие социальные платформы. Министр обратил внимание, что в погромах участвовали даже дети 11–12 лет, поведение которых он связал с предполагаемым внешним информационным влиянием.

Подобные подозрения возникли и во Франции. Как пишет Financial Times, европейские структуры изучают распространение видеозаписей насилия якобы пророссийскими аккаунтами. В поле зрения также оказались предполагаемые информационные операции, связанные с Ираном и Алжиром. При этом собеседники издания отмечают, что пока речь идёт преимущественно об использовании уже начавшихся протестов в информационных целях, а не об их непосредственной организации.

На фоне беспорядков правительство Италии усиливает меры безопасности. В Милан направят 500 военнослужащих, а участников насильственных акций ждёт ужесточение наказаний. Власти опасаются новых столкновений во время запланированных на ближайшие выходные демонстраций.

Ранее Life.ru сообщал, что массовые протесты в Италии сопровождались погромами, поджогами и столкновениями с полицией сразу в нескольких городах. По данным правоохранителей на 18 октября, в участки доставили 197 человек, 28 из которых арестовали. Пострадал 141 сотрудник полиции. Особенно напряжённая обстановка сложилась в Милане, где протестующие громили витрины, возводили баррикады и забрасывали силовиков камнями.

После беспорядков власти Италии приняли решение отправить в Милан дополнительные военные подразделения для охраны общественного порядка. В городе начали закрывать торговые точки, а владельцы дорогих бутиков убирали товары с витрин, опасаясь новых разграблений. Между тем в Кремле назвали происходящее в Европе серьёзным кризисом, который уже граничит с хаосом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что протестная волна затронула Францию, Италию и другие европейские государства, однако подчеркнул, что происходящее является их внутренним делом.