Камни, баррикады и пиротехника: В Италии задержали почти 200 участников протестов
В ходе протестов в Италии было задержали уже 197 человек
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В Италии после массовых выступлений полиция доставила в участки 197 участников беспорядков, из которых 28 арестовали. При столкновениях пострадал 141 правоохранитель. Такие данные приводятся в опубликованной сводке полиции; о событиях также сообщает Sky TG24.
Противостояние охватило Милан, Турин, Болонью и Бергамо. Среди арестованных оказались 12 несовершеннолетних и шестеро иностранных граждан. Сильнее всего ситуация обострилась в Милане: группы протестующих забрасывали силовиков камнями и петардами, громили витрины, возводили баррикады. Полиция отвечала водомётами и слезоточивым газом.
Волна демонстраций началась 16 октября со студенческих шествий против политики правительства Джорджи Мелони. На следующий день к акциям присоединились участники крупнейшего профсоюза страны — CGIL. В Милане на улицы вышли около пяти тысяч человек, в Турине — три тысячи, в Болонье — две тысячи. Ещё 800 протестующих насчитали в Бергамо и 600 — в Брешии.
Премьер-министр Мелони подчеркнула, что граждане вправе выражать несогласие с властями, однако нападения на полицейских недопустимы.
«У меня огромное уважение к тысячам людей, которые сегодня [17 октября] мирно проявили себя», — написала премьер в соцсети X.
Она призвала отличать мирные марши от погромов и потребовала осудить насилие.
Ранее Life.ru рассказывал, как 16 октября итальянские школьники вышли на акции против недостаточного финансирования образования. Уже тогда в Турине и Болонье происходили стычки с полицией.