В Италии начались ядерные учения НАТО Steadfast Noon

На территории Италии стартовали масштабные ежегодные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию под кодовым наименованием Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Об этом сообщает итальянское деловое издание Il Sole 24 Ore.

В военных маневрах задействованы подразделения и военная техника из 17 государств, входящих в состав блока. Своих военнослужащих и авиационные группы на Апеннинский полуостров направили, в частности, Соединенные Штаты Америки и Турция. Военно-воздушные силы Германии выделили для выполнения тренировочных задач как минимум три многоцелевых истребителя.

Учения продлятся десять дней. В ходе полетов над территорией Италии экипажи боевых самолётов сосредоточатся на теоретической отработке процедур и протоколов взаимодействия: реальное ядерное вооружение во время маневров задействовано не будет, а сценарии применения отрабатываются исключительно имитационным путём.

Представители Североатлантического альянса подчёркивают, что проводимые мероприятия носят плановый характер и официально не направлены против конкретных третьих стран.

Ранее в НАТО подчеркнули, что учения по ядерному сдерживанию не угрожают России. Такое заявление прозвучала после того, как Москва предупредила альянс о возможных ударах по его территории и упомянула ядерный арсенал.