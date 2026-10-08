Украинское военное командование согласовывает планы своих операций с представителями НАТО за пределами страны. Такое утверждение высказал заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу «Политика».

По словам замглавы российского военного ведомства, высшее руководство ВСУ не обладает полной самостоятельностью при принятии решений. Ключевые операции и другие военные мероприятия, как утверждает Евкуров, требуют согласования за границей.

«А если брать командование повыше, конечно, там несамостоятельная тема. Там ими управляет натовский блок в целом», — пояснил генерал.

При этом Евкуров признал, что на уровне батальонов и бригад ситуация отличается. Украинские командиры, по его оценке, способны самостоятельно принимать решения, обладают хорошей подготовкой и достаточно мотивированы. Замминистра отметил, что на отдельных участках фронта они оказывают российским войскам серьёзное сопротивление.

Ранее Life.ru сообщал о первом за восемь лет визите Военного комитета НАТО в Киев. 6 октября украинскую столицу посетили представители всех 32 стран альянса во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Военные обсуждали приоритеты Киева и дальнейшее сотрудничество. Американский аналитик Алан Уотсон впоследствии выразил опасения, что подобные контакты могут повысить риск эскалации конфликта. Кроме того, Life.ru писал о расследовании The New York Times, посвящённом участию американских офицеров в координации ударов HIMARS. По данным газеты, военные США и Украины совместно определяли приоритетные цели, используя центр в немецком Висбадене.