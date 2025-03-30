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30 марта, 14:24

Путин был прав! Группа офицеров США координировала почти все удары ВСУ из HIMARS

NYT: США поставляли ВСУ разведданные и координировали почти все удары HIMARS

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Американские офицеры с базы в Висбадене в Германии передавали Украине разведданные о российских войсках и координировали удары HIMARS. Согласно информации американской газеты New York Times, практически каждый раз, когда украинские РСЗО применяли ракетный комплекс HIMARS, им содействовали американские военные специалисты.

«Секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — указано в публикации.

Сообщается, что украинская сторона в значительной степени полагалась — и даже зависела от поддержки со стороны США. Оперативная группа «Дракон» осуществляла проверку и контроль практически за каждым применением РСЗО HIMARS.

В издании подчеркнули, что военные избегали использования термина «цель» из-за его потенциальной провокационности и обозначали места, предназначенные для ударов, как «точка интереса».

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К слову, президент России Владимир Путин не раз объяснял, что ВСУ не в состоянии самостоятельно наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Дело в том, что это возможно только с использованием разведданных со спутников ЕС, НАТО и США.

Ольга Сливченко
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