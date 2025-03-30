Путин был прав! Группа офицеров США координировала почти все удары ВСУ из HIMARS

Американские офицеры с базы в Висбадене в Германии передавали Украине разведданные о российских войсках и координировали удары HIMARS. Согласно информации американской газеты New York Times, практически каждый раз, когда украинские РСЗО применяли ракетный комплекс HIMARS, им содействовали американские военные специалисты.

«Секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру», — указано в публикации.

Сообщается, что украинская сторона в значительной степени полагалась — и даже зависела от поддержки со стороны США. Оперативная группа «Дракон» осуществляла проверку и контроль практически за каждым применением РСЗО HIMARS.

В издании подчеркнули, что военные избегали использования термина «цель» из-за его потенциальной провокационности и обозначали места, предназначенные для ударов, как «точка интереса».