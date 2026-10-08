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Регион
Опубликовано 8 октября, 04:33

Аналитик Уотсон увидел риск «армагеддона» после визита Военного комитета НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Американский аналитик Алан Уотсон предупредил о риске дальнейшей эскалации украинского конфликта после визита Военного комитета НАТО в Киев. Своё мнение он изложил в соцсети X.

Уотсон обратил внимание на то, что российское руководство неоднократно называло возможное вступление Украины в НАТО угрозой национальной безопасности и одной из ключевых «красных линий».

«Важна сама тенденция: конфликт на Украине неумолимо движется к армагеддону», — написал он.

Военный комитет НАТО посетил Киев 6 октября. В поездке участвовали военные представители всех 32 государств альянса во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. По официальным данным НАТО, стороны обсуждали военные приоритеты Украины, опыт боевых действий и дальнейшее взаимодействие.

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Напомним, Военный комитет НАТО приехал в Киев в полном составе впервые за восемь лет. Делегация приехала по приглашению нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Его назначили на этот пост в июле 2026 года вместо Александра Сырского. Life.ru подробно рассказывал о перестановках в украинском военном руководстве и биографии Драпатого.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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