Аналитик Уотсон увидел риск «армагеддона» после визита Военного комитета НАТО

Американский аналитик Алан Уотсон предупредил о риске дальнейшей эскалации украинского конфликта после визита Военного комитета НАТО в Киев. Своё мнение он изложил в соцсети X.

Уотсон обратил внимание на то, что российское руководство неоднократно называло возможное вступление Украины в НАТО угрозой национальной безопасности и одной из ключевых «красных линий».

«Важна сама тенденция: конфликт на Украине неумолимо движется к армагеддону», — написал он.

Военный комитет НАТО посетил Киев 6 октября. В поездке участвовали военные представители всех 32 государств альянса во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. По официальным данным НАТО, стороны обсуждали военные приоритеты Украины, опыт боевых действий и дальнейшее взаимодействие.