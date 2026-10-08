Аналитик Уотсон увидел риск «армагеддона» после визита Военного комитета НАТО
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Американский аналитик Алан Уотсон предупредил о риске дальнейшей эскалации украинского конфликта после визита Военного комитета НАТО в Киев. Своё мнение он изложил в соцсети X.
Уотсон обратил внимание на то, что российское руководство неоднократно называло возможное вступление Украины в НАТО угрозой национальной безопасности и одной из ключевых «красных линий».
«Важна сама тенденция: конфликт на Украине неумолимо движется к армагеддону», — написал он.
Военный комитет НАТО посетил Киев 6 октября. В поездке участвовали военные представители всех 32 государств альянса во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. По официальным данным НАТО, стороны обсуждали военные приоритеты Украины, опыт боевых действий и дальнейшее взаимодействие.
Напомним, Военный комитет НАТО приехал в Киев в полном составе впервые за восемь лет. Делегация приехала по приглашению нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Его назначили на этот пост в июле 2026 года вместо Александра Сырского. Life.ru подробно рассказывал о перестановках в украинском военном руководстве и биографии Драпатого.
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