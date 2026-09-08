Союзники выделили свыше $10 млрд на оружие США для Киева, заявил Рютте

Более $10 млрд за последний год союзники Украины выделили на приобретение американского вооружения для Киева. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, чьи слова приводит пресс-служба альянса.

Средства направили через механизм PURL и программу военных продаж США. Из общей суммы $3,5 млрд привлекли из кредита Евросоюза на поддержку Украины, уточнил он.

Рютте озвучил данные 8 сентября на онлайн-заседании контактной группы, которая координирует поставки оружия Киеву. Программа PURL предусматривает закупку европейскими участниками НАТО американского вооружения для последующей безвозмездной передачи украинской стороне.

В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договорённости стран ЕС, позволяющие Украине потратить часть европейских средств на оборону на ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.

Ранее Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для Patriot за счёт европейской программы финансирования на €90 млрд. Киев рассчитывает направить на эти цели более €2 млрд. Однако согласование заявки ещё не означает перечисления средств: сначала Брюссель должен проверить контракты.