Генералы НАТО съехались в Киев: Военный комитет альянса прибыл на Украину впервые за 8 лет
Военный комитет НАТО впервые за восемь лет прибыл с визитом в Киев
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Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыл в Киев с официальным визитом. Это первая подобная поездка высшего военного органа альянса на Украину за восемь лет, сообщает ANSA.
Делегация приехала по приглашению нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Его назначили на этот пост в июле 2026 года вместо Александра Сырского. Life.ru подробно рассказывал о перестановках в украинском военном руководстве и биографии Драпатого.
Позднее Каво Драгоне сообщил, что в Киев отправился весь Военный комитет альянса. По его словам, целью поездки стало подтверждение дальнейшей поддержки Украины. Переговоры с Драпатым были посвящены военным приоритетам и изучению украинского боевого опыта для повышения готовности стран НАТО к нынешним и будущим угрозам.
Военный комитет является высшим военным органом Североатлантического альянса. Он консультирует Североатлантический совет по вопросам военной политики и стратегии, а его председатель выступает главным военным советником генерального секретаря НАТО.
Визит проходит на фоне дальнейшего наращивания западной военной поддержки Киева. В сентябре Life.ru писал, что союзники Украины выделили свыше $10 млрд на закупку американского оружия для Киева через механизм PURL. Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщал о почти $6 млрд, уже направленных странами альянса на эти цели. При этом западные СМИ указывали на сохраняющийся дефицит средств ПВО у Украины, несмотря на продолжающиеся поставки.
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