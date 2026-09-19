Главком силами НАТО в Европе заявил о готовности к войне на восточном фланге

НАТО располагает тысячами страниц военных планов на случай кризисов на восточном фланге — от ограниченного вмешательства до задействования механизма коллективной обороны. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, совокупный объём подготовленных документов достигает примерно четырёх тысяч страниц. Они предусматривают разные уровни развития ситуации и варианты действий сил альянса.

Одним из крайних сценариев становится применение статьи 5 Североатлантического договора. Она предусматривает, что вооружённое нападение на одного из участников НАТО рассматривается как нападение на весь альянс.

«Альянс готов. Структура готова. Солдаты, система и вооружение готовы», — заявил Драгоне.

Председатель Военного комитета также связал такую подготовку с политикой сдерживания. По его словам, потенциальный противник должен заранее понимать, что возможные риски и потери от нападения окажутся выше предполагаемой выгоды.

Региональные оборонные планы НАТО насчитывают тысячи страниц ещё с решений саммита в Вильнюсе 2023 года. Тогда Life.ru писал, что пакет документов объёмом около 4,4 тысячи страниц предусматривает развёртывание до 300 тысяч военнослужащих высокой готовности и детально расписывает действия альянса на случай крупного кризиса. С тех пор блок продолжил наращивать инфраструктуру на восточном направлении, а в сентябре 2025 года запустил операцию «Восточный часовой» с участием сил воздушной и наземной обороны. Российская сторона неоднократно заявляла, что учитывает эту активность при собственном военном планировании.