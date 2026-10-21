Камни, слезоточивый газ и десятки раненых: В Испании вспыхнули беспорядки из-за митинга лидера Vox

Массовая акция против выступления лидера испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаля переросла в ожесточённые столкновения с полицией в городе Ла-Корунья. В ходе беспорядков пострадали десятки человек, включая 12 правоохранителей и двух журналистов. Двоих демонстрантов задержали, сообщает агентство EFE.

Противники политика собрались на площади Марии Питы, где Абаскаль выступал перед примерно 300 сторонниками своей партии. По оценке полиции, в протесте участвовали около пяти тысяч человек. Для предотвращения столкновений между двумя группами силовики выставили кордон из сотрудников и служебных автомобилей.

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Обстановка накалилась после завершения выступления лидера Vox. Часть протестующих, среди которых были люди в масках, начала забрасывать полицейских камнями, петардами и стульями. В ответ правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ.

В результате травмы получили 12 сотрудников полиции и несколько десятков участников акции. Пострадали также двое журналистов: одной из корреспонденток камень попал в ногу, другому представителю СМИ бутылкой ударило по голове. Двоих участников беспорядков задержали по подозрению в нападении на полицейских и нарушении общественного порядка.

Сам Абаскаль назвал происходящее насилием и попыткой давления на политических оппонентов. В свою очередь, представители левых организаций обвинили полицию в чрезмерном применении силы. Муниципальные власти Ла-Коруньи осудили беспорядки.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября. Решение было принято на фоне парламентского кризиса и массового недовольства ростом стоимости жилья. Правительство не смогло провести через парламент меры поддержки арендаторов, после чего Санчес решил обратиться за новым мандатом к избирателям. На этом фоне испанские политические партии активизировали предвыборную кампанию.

19 октября в Мадриде около 200 учителей перекрыли автомагистраль школьными партами и стульями, устроив необычную акцию протеста. Педагоги потребовали повышения зарплат, дополнительного финансирования образования и сокращения числа учеников в классах. Демонстрация стала частью бессрочной забастовки работников государственных школ, начавшейся 14 октября. Полицейским пришлось освобождать проезжую часть, пока сотни автомобилистов стояли в пробках.