Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы 29 ноября

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов 29 ноября. Решение политик озвучил после затяжного кризиса в Конгрессе депутатов и провала ключевых мер правительства по борьбе с проблемами на рынке жилья.

Санчес сообщил, что созывает внеочередное заседание Совета министров для запуска процедуры роспуска Генеральных кортесов. Он объяснил решение необходимостью вновь обратиться за поддержкой к избирателям.

Одним из непосредственных поводов стало поражение правительства при голосовании по двум декретам, направленным на борьбу с жилищным кризисом. Среди предложений были дополнительные меры защиты уязвимых арендаторов от выселения и продление некоторых договоров найма.

Провал инициатив совпал с масштабными протестами из-за высокой стоимости жилья. Только в Мадриде на улицы вышли около 70 тысяч человек, акции также прошли в десятках других городов страны. После отклонения жилищных мер парламентом вопрос о досрочных выборах стал одной из центральных тем испанской политики.