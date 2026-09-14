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Опубликовано 14 сентября, 14:13

Пожал руку и тут же вытер: Премьер Испании угодил в скандал после встречи с темнокожей женщиной

Санчес попал в скандал из-за жеста после рукопожатия с темнокожей женщиной

Премьер-министр Испании Педро Санчес оказался в центре скандала после появления видео с его уличной встречей с женщиной с детьми. Кадры стали поводом для критики политика, который придерживается левых взглядов и выступает в поддержку либеральной миграционной политики.

Испанский премьер Педро Санчес попал в скандал из-за рукопожатия. Видео X / SilviusBerthold

На видео Санчес приветствует темнокожую женщину с детьми, после чего вытирает руки. Авторы публикации связали этот жест с предшествующим рукопожатием и представили ситуацию как противоречие публичной позиции испанского премьера.

Санчес неоднократно выступал в поддержку более открытого миграционного курса и призывал рассматривать миграцию как ресурс для развития европейской экономики.

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Ранее вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс прокомментировал публикацию о возможном использовании мигрантов в рамках «гибридной войны» против Латвии. В соцсети X политик заявил, что передал информацию в полицию, и призвал выдворить пакистанцев, назвав их «обезьянами».

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Обложка © X / SilviusBerthold

Дарья Денисова
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