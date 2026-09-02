В Британии стажёрке присудили $22,3 тыс. за дискриминацию из-за русского акцента

Трудовой трибунал Эдинбурга обязал британскую налоговую службу HMRC выплатить £16,5 тыс. ($22,3 тыс.) стажёрке армянского происхождения из Абхазии. Суд установил, что она столкнулась с расовой дискриминацией на рабочем месте. Об этом говорится в решении трибунала.

Один из эпизодов произошёл практически в самом начале её работы. Руководитель Дамиан Робсон пошутил, что металлическая деталь, которую девушка случайно оставила в помещении после встречи, могла оказаться устройством для прослушивания. Суд связал это замечание с её русским акцентом, несмотря на свободное владение английским, и происхождением и признал его проявлением прямой дискриминации. Согласно делу, заявительнице было предоставлено убежище в Великобритании в 2004 году, после чего она получила гражданство.

Позже возникла другая проблема. После развода женщина по рекомендации полиции и юриста сменила фамилию, поскольку опасалась за свою безопасность. Несмотря на это, её прежние данные остались доступны во внутренней системе HMRC. Когда стажёрка попросила исправить информацию, руководитель начал расспрашивать её о происхождении, семье и причинах смены фамилии при коллегах.

Трибунал также пришёл к выводу, что женщине без достаточных оснований назначили повторное испытание, хотя другие стажёры в аналогичной ситуации его не проходили. Кроме того, её обвинили в дисциплинарном нарушении. Суд также рассмотрел саму практику HMRC по хранению прежних фамилий сотрудников во внутреннем справочнике. По мнению трибунала, такая система могла особенно сильно затрагивать работников армянского происхождения, которые после развода меняли фамилию. Старые данные, как указал суд, можно было сохранить в закрытых кадровых записях, не показывая их коллегам.

В итоге HMRC должна выплатить женщине £16 506,95. В эту сумму вошли £14 тыс. компенсации за причинённые переживания и £2 506,95 процентов. При этом суд не поддержал все её претензии. В частности, трибунал не признал расовым преследованием ряд других эпизодов и отклонил часть требований к сотрудникам ведомства. Основное решение по делу вынесли в ноябре 2024 года, а исправленная версия документа была выпущена 23 марта 2026 года.

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