«Включите камеру» обошлось дорого: Британка засудила работодателя из-за Zoom

Британский суд признал дискриминацией отказ работодателя разрешить сотруднице участвовать в онлайн-совещаниях с выключенной камерой. Об этом передаёт Daily Mail.

Консультант туристической компании Holiday Extras Лора Тейт заявила, что испытывала сильную тревожность во время видеоконференций. Во время одного из дистанционных тренингов в августе 2023 года её попросили включить камеру, однако сотрудница не смогла продолжить участие в совещании и отключилась.

По данным суда, Тейт неоднократно просила работодателя сократить количество телефонных звонков и увеличить объём работы в онлайн-чате и по электронной почте. Она объясняла это стрессом, тревожностью и эмоциональным выгоранием, однако компания не удовлетворила эти просьбы.

В октябре 2023 года женщина ушла на больничный и больше не возвращалась к работе. Позже она подала жалобу, заявив, что работодатель не обеспечил ей разумные условия труда, включая возможность не включать камеру во время совещаний.

Судья Лиз Орд пришла к выводу, что компания должна была предоставить такую возможность ещё в августе 2023 года, когда ей впервые стало известно о состоянии сотрудницы. По мнению суда, отсутствие необходимых корректировок поставило женщину в неблагоприятное положение.

Трудовой трибунал признал Holiday Extras виновной в дискриминации по признаку инвалидности. Размер компенсации, которую получит Лора Тейт, будет определён на отдельном заседании.

Ранее психолог Елена Ярикова в беседе с Life.ru рассказала, как отличить конструктивную критику от эмоциональных выпадов и не обижаться на замечания. Она посоветовала делать паузу перед ответом, проверять конкретику (если говорят об ошибке в абзаце — это полезно, а обобщения вроде «ты всегда всё портишь» — просто эмоции), задавать уточняющие вопросы вместо спора и отделять себя от своей работы. Также эксперт предупредила, что не стоит оправдываться, нападать или молча копить обиду.