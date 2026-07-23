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23 июля, 12:58

«Включите камеру» обошлось дорого: Британка засудила работодателя из-за Zoom

Суд Британии признал отказ выключить камеру дискриминацией сотрудницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Британский суд признал дискриминацией отказ работодателя разрешить сотруднице участвовать в онлайн-совещаниях с выключенной камерой. Об этом передаёт Daily Mail.

Консультант туристической компании Holiday Extras Лора Тейт заявила, что испытывала сильную тревожность во время видеоконференций. Во время одного из дистанционных тренингов в августе 2023 года её попросили включить камеру, однако сотрудница не смогла продолжить участие в совещании и отключилась.

По данным суда, Тейт неоднократно просила работодателя сократить количество телефонных звонков и увеличить объём работы в онлайн-чате и по электронной почте. Она объясняла это стрессом, тревожностью и эмоциональным выгоранием, однако компания не удовлетворила эти просьбы.

В октябре 2023 года женщина ушла на больничный и больше не возвращалась к работе. Позже она подала жалобу, заявив, что работодатель не обеспечил ей разумные условия труда, включая возможность не включать камеру во время совещаний.

Судья Лиз Орд пришла к выводу, что компания должна была предоставить такую возможность ещё в августе 2023 года, когда ей впервые стало известно о состоянии сотрудницы. По мнению суда, отсутствие необходимых корректировок поставило женщину в неблагоприятное положение.

Трудовой трибунал признал Holiday Extras виновной в дискриминации по признаку инвалидности. Размер компенсации, которую получит Лора Тейт, будет определён на отдельном заседании.

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Дарья Денисова
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