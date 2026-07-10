Начальник, который везде ищет виноватых, может страдать «синдромом Мэри Поппинс»

Стремление руководителя перекладывать ответственность на подчинённых или постоянно искать виноватых может указывать на так называемый «синдром Мэри Поппинс». Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала психолог Софья Сулим.

По словам эксперта, такой синдром возникает из-за внутреннего ощущения неспособности справиться с задачами. Руководитель не может принять груз ответственности за свою жизнь и поступки, поэтому подсознательно ждёт «волшебника», который прилетит и решит все рабочие проблемы за него.

«Этот синдром проявляется в том, что человек ищет виноватых. Виноватых и ответственных. У него включен режим ожидания. Вы можете слышать фразы: «Когда кто-то придёт, сделаем», «Ещё не время», «Вот нам этого не хватает», «Нам не хватает чего-то: ресурсов, денег, людей». Это такой внешний фокус контроля, когда мы извне ищем ответственного, а не внутри решаем это. То есть такой руководитель будет говорить, что вы не сделали, вы не решили, это вы виноваты», — отметила Сулим.

Психолог пояснила, что такой начальник транслирует подчинённым фразы вроде «ещё не время» или «не хватает ресурсов», тем самым перекладывая решение проблем на внешние обстоятельства или других людей. Это, по её словам, классический внешний локус контроля, при котором ответственность ищут снаружи, а не внутри себя.

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