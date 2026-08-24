Сегодня Джон, завтра Джоанна: В Британии полицейским стали выдавать гендерно-нейтральные удостоверения

Три полицейских управления Англии подтвердили, что выдавали гендерно-флюидным* сотрудникам несколько служебных удостоверений, позволяющих отражать разные гендерные идентичности. Такая практика применялась в Лестершире, Норфолке и Саффолке, пишет Daily Mail.

В совместной политике полиции Норфолка и Саффолка говорится, что сотрудникам в процессе перехода или гендерно-флюидным* полицейским по запросу могут выдаваться два или несколько удостоверений. Если человек завершает переход, дополнительные карточки необходимо сдать и оставить одну.

Информация вызвала критику со стороны британских политиков и общественных организаций. Теневой министр внутренних дел Крис Филп назвал такую практику абсурдной и заявил, что полиции необходимо «вернуться к здравому смыслу». Бывший полицейский и основатель организации Fair Cop Гарри Миллер также считает наличие разных удостоверений у одного офицера угрозой общественному доверию.

Верховный суд Великобритании в апреле 2025 года единогласно постановил, что термины «мужчина», «женщина» и «пол» в Законе о равенстве 2010 года следует понимать как относящиеся к биологическому полу. При этом суд отдельно подчеркнул, что решение не лишает трансгендерных* людей защиты от дискриминации.

Полиция Лестершира заявила, что несколько удостоверений выдаются лишь в ограниченных случаях после индивидуальной оценки рисков для безопасности и общественного доверия. В Норфолке и Саффолке сообщили, что сейчас пересматривают свои правила с учётом последних судебных решений и ожидают дальнейших рекомендаций Национального совета начальников полиции.

Ранее Life.ru рассказывал о правилах Британской транспортной полиции, которые позволяли сотрудникам после трансгендерного* перехода проводить личный досмотр женщин при определённых условиях. Тогда политика ведомства опиралась в том числе на наличие сертификата о признании гендера. После решения Верховного суда 2025 года подход к вопросам пола в британском законодательстве и полицейских инструкциях начал пересматриваться, поэтому прежние правила уже нельзя автоматически считать действующими в первоначальном виде.

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