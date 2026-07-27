В Паттайе задержали четырёх леди-боев* за избиение и ограбление туриста

Полиция Таиланда задержала четырёх трансгендеров*, подозреваемых в нападении на 53-летнего туриста из Австралии. Преступление произошло на популярном курорте Паттайя. Об этом сообщает портал Khaosod.

Мужчину избили и лишили личных вещей 27 декабря 2025 года. После обращения иностранца правоохранители начали расследование. Инцидент вызвал опасения за репутацию города как международного туристического направления. Часть предполагаемых участниц после случившегося покинула Паттайю, остальные продолжили жить на курорте.

Суд выдал ордера на их арест 29 июня 2026 года. Подозреваемых в возрасте от 18 до 20 лет нашли возле жилых комплексов, ресторана и частного дома в разных провинциях Таиланда.

Все четверо подтвердили, что именно они указаны в документах и попали на записи с места происшествия. При этом, вопреки первоначальным сообщениям о признании вины, задержанные отвергли предъявленные обвинения. Фигуранток передали следователям. Им вменяют групповое ограбление в ночное время и нападение, причинившее пострадавшему физический и моральный вред.

В начале июля полиция Паттайи задержала двух трансгендеров*, которых заподозрили в краже более 10 тысяч бат у российского туриста. Деньги исчезли из сумки мужчины в гостиничном номере после знакомства на Уокинг-стрит.

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