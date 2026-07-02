«Ледибои»* обворовали россиянина во время интим-услуг в номере отеля в Паттайе

В Паттайе полиция задержала двух трансгендеров*, которые подозреваются в краже денег у российского туриста из гостиничного номера. Об этом сообщили местные правоохранительные органы, информацию публикует издание Asean Now.

Фото © aseannow.com/пресс-служба полиции Паттайи

Инцидент произошёл около 5 утра 1 июля в одном из отелей на улице Walking Street. Россиян заплатил двум местным «красавицам» 3000 бат за интимные услуги. А позже обнаружил, что из его сумки в номере пропали все деньги — более 10 тысяч бат (примерно 23 тысячи рублей). Турист обратился в полицию.

Задержаны граждане Лаоса и Таиланда. А тайские власти выпустили официальное предупреждение для иностранных туристов, с призывом быть аккуратнее с «девочками» на улицах. Там напомнили, что проституция в их стране карается законом.

Ранее российские туристы обнаружили в бассейне виллы в Таиланде тела двух мёртвых мужчин. По словам 40-летнего москвича Владимира, он выбрал отель Green View Village Resort в провинции Краби из-за живописной природы и наличия бассейна. Однако их заселение омрачила трагическая находка. Мужчина рассказал, что вечером заметил в подсвеченном бассейне мёртвых мужчин.

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