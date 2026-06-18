Позвонил маме и исчез: Турист из России таинственно пропал в Таиланде после визита в участок

43-летний россиянин Денис Захаров, работающий в IT-сфере, бесследно исчез на территории Таиланда. О деталях истории рассказал SHOT.

Мужчина прибыл в королевство 25 мая. Его целью был отдых на острове Панган, где мужчина намеревался провести порядка двух месяцев.

Планы нарушились уже через четыре дня. Турист лишился документов, денег, телефона и всех личных вещей. В таком состоянии он направился в Бангкок.

Добравшись до столицы, Захаров первым делом посетил полицейский участок. Там он оформил заявление о хищении имущества.

Стражи порядка предоставили иностранцу возможность связаться с матерью, проживающей в России. Женщина оперативно переслала скан своего паспорта.