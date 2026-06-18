Позвонил маме и исчез: Турист из России таинственно пропал в Таиланде после визита в участок
Российский айтишник пропал в Таиланде после кражи вещей и обращения в полицию
43-летний россиянин Денис Захаров, работающий в IT-сфере, бесследно исчез на территории Таиланда. О деталях истории рассказал SHOT.
Мужчина прибыл в королевство 25 мая. Его целью был отдых на острове Панган, где мужчина намеревался провести порядка двух месяцев.
Планы нарушились уже через четыре дня. Турист лишился документов, денег, телефона и всех личных вещей. В таком состоянии он направился в Бангкок.
Добравшись до столицы, Захаров первым делом посетил полицейский участок. Там он оформил заявление о хищении имущества.
Стражи порядка предоставили иностранцу возможность связаться с матерью, проживающей в России. Женщина оперативно переслала скан своего паспорта.
По её словам, правоохранители выдали сыну деньги на такси, чтобы тот смог доехать до российского посольства. После этого мужчина перестал выходить на связь с родными. Его местонахождение в настоящий момент остается неизвестным.