«Вырвали из лап «арабской мафии»: Пропавшую в Таиланде россиянку вернули домой

Ветеринарного врача из Артёма (Приморский край) Дарью, которая пропала в Таиланде, вернули домой. Женщина находится в специальной клинике, об этом рассказала в своем Telegram-канале волонтёр и блогер Светлана Шерстобоева, участвовавшая в поисках.

По её словам, россиянка оказалась в плену у «арабской мафии».

«Мы не можем вам раскрыть подробности, как Даша попала в лапы к арабам. Как они получили доступ к её банковским счетам. Всю информацию родные закрыли», — сказала волонтёр.

Шерстобоева посоветовала матери пропавшей обратиться в медицинское учреждение с русскоязычными психиатрами. Эти специалисты в итоге помогли организовать возвращение путешественницы на родину.

Выяснилось, что неприятности начались почти сразу после прилёта. Едва оказавшись на Пхукете, туристка покинула основную группу и предпочла жить отдельно. Блогер выдвинула версию, что общение с мужчинами-арабами у Дарьи началось заочно, ещё когда она находилась в Артеме.

Шерстобоева назвала ситуацию жуткой и выразила благодарность матери, которая «бдила и дула на воду», а также подругам, боровшимся за жизнь приятельницы. Впереди, по её словам, долгий путь восстановления психического здоровья.

Как пишет Amur Mash, в апреле успешный ветеринар из Артёма Дарья уехала в отпуск. Внезапно она решила продать квартиру и купить недвижимость в Испании, после чего пропала. С её банковских карт при этом продолжали списываться крупные суммы. Родственники начали поиски. Позже Дарья ненадолго вышла на связь, упомянув нового знакомого-араба, и снова исчезла. Тогда близкие заподозрили, что она могла начать употреблять наркотики.

Ранее сообщалось, что жительница Артёма Дарья уехала в Таиланд 3 апреля и позже перестала выходить на связь. Сначала она отдыхала с компанией, но затем поселилась отдельно. Последний видеозвонок с ней прошёл 25 мая. Во время разговора Дарья шёпотом сказала подруге, что рядом находится охрана её парня, после чего связь оборвалась. Родственников также насторожили срочная продажа инвестиционной квартиры в Анапе и изменения во внешности девушки. Близкие опасались, что она могла оказаться под чужим влиянием, и направили официальный запрос в консульство.