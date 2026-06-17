Россиянин бесследно исчез после визита к бывшей возлюбленной в Таиланде

В Таиланде уже неделю разыскивают 33-летнего россиянина, который уехал к бывшей девушке в пригород Бангкока и после этого перестал выходить на связь. Его телефон отключён, местонахождение неизвестно. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Пропавший в Таиланде Максим Павлов. Фото © Telegram / Baza

Исчезнувший россиянин работал в кафе в Паттайе и регулярно ездил в район Нонтхабури к бывшей возлюбленной, несмотря на расставание. По данным знакомых, женщина, к которой он направился в последний раз, страдала игровой зависимостью и часто занимала деньги, а также общалась с сомнительным окружением. Вечером 8 июня мужчина выехал к ней на автобусе из Паттайи и больше на связь не выходил.

Спустя несколько дней его телефон перестал отвечать, а в сети он не появлялся с утра 10 июня — времени, когда планировалось возвращение. Все личные вещи россиянина остались в его комнате в Паттайе без признаков сборов. Первым тревогу поднял владелец жилья, после чего знакомые начали поиски и попытались выйти на связь с родственниками пропавшего.

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