Российские туристы нашли два трупа в бассейне своей виллы в Таиланде

Российские туристы обнаружили в бассейне виллы в Таиланде тела двух мёртвых мужчин. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на рассказ одного из отдыхающих.

По словам 40-летнего москвича Владимира, он выбрал отель Green View Village Resort в провинции Краби из-за живописной природы и наличия бассейна. Однако их заселение омрачила трагическая находка. Мужчина рассказал, что вечером заметил в подсвеченном бассейне тела двух мужчин, лежавших лицом вниз, после чего сразу сообщил сотрудникам отеля. На место была вызвана полиция.

По предварительным данным, погибшими оказались туристы из Индии, признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. На следующий день бассейн был осушен. По словам россиянина, администрация отеля не принесла извинений и не предложила компенсацию, а отдых гостей фактически проходил рядом с закрытым бассейном.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова повторно призвала россиян воздержаться от визитов в Таиланд. По её словам, на территории королевства американские спецслужбы развернули настоящую охоту за гражданами РФ, в связи с чем сохраняется высокая угроза задержания или ареста по запросам США. Дипломат подчеркнула, что это касается как туристических, так и деловых поездок.