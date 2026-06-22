Пропавший в Таиланде рэпер Кисло-Сладкий нашёлся в больнице: что известно о его состоянии

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, выступающий под псевдонимом Кисло-Сладкий, обнаружен в Таиланде. Об этом сообщает SHOT.

Рэпер Кисло-Сладкий попал в больницу в Таиланде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / salauattt

Исполнитель перестал выходить на связь несколько дней назад. В последний раз 27-летнего артиста видели в Паттайе, он должен был вылететь на Пхукет, где у него были запланированы съёмки клипов. Накануне исчезновения очевидцы заметили рэпера на пляже в неадекватном состоянии.

Спустя время пришли новости: пропавший нашёлся в одной из местных больниц. По предварительным данным, серьёзных травм у него нет.

Близкие музыканта рассказали, что жизни Дархана ничего не угрожает. Предполагается, что врачи отпустят его в течение суток после того, как завершат дополнительное обследование.

Часть поклонников усомнилась в реальности этой истории. По их мнению, исчезновение и внезапное обнаружение могут быть постановкой ради привлечения внимания и роста просмотров.