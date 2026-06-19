Пропавший в Бангкоке россиянин найден живым спустя неделю

Россиянин Максим Павлов, которого неделю разыскивали знакомые и волонтёры в Бангкоке, вышел на связь и сообщил, что с ним всё в порядке. Пропавшего искали около недели.

Как рассказал сам мужчина, он приехал из Паттайи в Бангкок на пару дней, чтобы встретиться с друзьями. Однако из-за серьёзных проблем со сном его планы нарушились. Максим признался, что давно страдает от сбитого режима и спит всего по несколько часов в сутки. Когда он пропустил автобус обратно в Паттайю, то решил остаться в столице ещё на некоторое время.

Он гулял по городу, а затем остановился у друзей. Всё это время родственники и знакомые не знали, где он находится, что и послужило причиной для масштабных поисков.

Максим также рассказал, что переживает непростой жизненный период и пытается разобраться с накопившимися личными проблемами. Повезло, что история завершилась благополучно. Организаторы поисков напомнили о важности поддерживать связь с близкими во время поездок, особенно если планы меняются или возникают сложные обстоятельства.

О пропаже Максима стало известно 17 июня. В Таиланде его искали целую неделю. Телефон у него был выключен, а где он находится — никто не знал. Мужчина работал в кафе в Паттайе и часто ездил в район Нонтхабури к бывшей девушке, даже после расставания. По словам знакомых, женщина, к которой он отправился в последний раз, страдала от игровой зависимости, часто брала в долг и общалась с подозрительными людьми.