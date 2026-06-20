Исчез на пляже в Паттайе: В Таиланде по записям с камер пытаются найти рэпера Кисло-Сладкого

В Таиланде пропал известный казахстанский исполнитель Дархан Жумабек, выступающий под псевдонимом Кисло-Сладкий. Информацию об этом изданию Tengri Life подтвердил режиссёр Парасат Ибраев, с которым музыкант должен был работать на съёмках.

Сперва тревожные сообщения о пропаже исполнителя начали распространяться в социальных сетях. Пользователи писали, что артиста в последний раз видели на пляже в Паттайе, после чего он перестал выходить на связь.

Парасат Ибраев уточнил детали. Накануне вечером он ещё общался с рэпером, а сегодня тот должен был прибыть в Пхукет для работы над двумя музыкальными клипами. Однако в назначенное время Дархан не появился.

Обеспокоенный режиссёр направился в полицейский участок. Он планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить маршрут пропавшего. Посольство Казахстана к ситуации пока не подключали.

По имеющимся сведениям, Жумабек путешествовал не один, а в компании товарища. При этом Ибраев категорически опроверг версию о постановочном характере исчезновения ради пиара, назвав ситуацию реальной и крайне тревожной.

Дархан Жумабек родился в 1999 году в Алматинской области. Широкую известность он приобрёл как участник дуэта Кисло-Сладкий & Bonah, выпустившего трек «Пиридай», а затем начал сольную карьеру.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин Максим Павлов, поисками которого в Бангкоке неделю занимались волонтёры и знакомые, вышел на связь и сообщил, что с ним всё в порядке. По его словам, он приехал в столицу Таиланда из Паттайи на пару дней ради встречи с друзьями, однако из-за хронических проблем со сном планы нарушились. Мужчина пояснил, что давно страдает от сбитого режима и спит по несколько часов в сутки, а опоздав на обратный автобус, решил задержаться в городе.