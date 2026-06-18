Захарова вновь призвала россиян отложить поездки в Таиланд из‑за «охоты» США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь призвала россиян отказаться от поездок в Таиланд. Причина — угроза задержания или ареста по требованию США, которые, по её словам, развернули на территории королевства «настоящую охоту» за российскими гражданами.

«МИД вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», — заявила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Таиланд, несмотря на дружественные отношения с Россией и популярность у туристов, остаётся местом, где Вашингтон ведёт охоту за россиянами. МИД настоятельно рекомендовал гражданам РФ, у которых есть основания опасаться преследования со стороны американских властей, воздержаться от поездок в королевство, поскольку Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче.