АТОР прокомментировал предупреждение МИД об арестах россиян в Таиланде

Российские туроператоры не фиксировали случаев задержания туристов из РФ в Таиланде по требованию иностранных государств. Об этом сообщили в АТОР.

«Российские туроператоры не сталкивались в своей практике с подобными случаями у своих клиентов на отдыхе в Таиланде», — говорится в сообщении.

Тем, кто осведомлён о возможных претензиях со стороны иностранных государств к своей деятельности, стоит учесть советы российского МИД, пишет ТАСС.

В АТОР утверждают, что такие инциденты единичны, тогда как Таиланд ежегодно посещают более 1,8 миллиона россиян.

Ранее МИД России выпустил экстренное предупреждение для россиян, планирующих поездки в Таиланд. Ведомство сообщило о риске ареста в королевстве по запросу США и настоятельно рекомендовало проявлять максимальную осмотрительность туристам и бизнесменам.