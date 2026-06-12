АТОР прокомментировал предупреждение МИД об арестах россиян в Таиланде
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Российские туроператоры не фиксировали случаев задержания туристов из РФ в Таиланде по требованию иностранных государств. Об этом сообщили в АТОР.
«Российские туроператоры не сталкивались в своей практике с подобными случаями у своих клиентов на отдыхе в Таиланде», — говорится в сообщении.
Тем, кто осведомлён о возможных претензиях со стороны иностранных государств к своей деятельности, стоит учесть советы российского МИД, пишет ТАСС.
В АТОР утверждают, что такие инциденты единичны, тогда как Таиланд ежегодно посещают более 1,8 миллиона россиян.
Ранее МИД России выпустил экстренное предупреждение для россиян, планирующих поездки в Таиланд. Ведомство сообщило о риске ареста в королевстве по запросу США и настоятельно рекомендовало проявлять максимальную осмотрительность туристам и бизнесменам.
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