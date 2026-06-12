Отпуск под угрозой: МИД РФ бьёт тревогу из-за охоты американских спецслужб на россиян в Таиланде
МИД РФ предупредил о риске ареста россиян в Таиланде по запросу США
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Министерство иностранных дел России сделало экстренное заявление для граждан, планирующих поездки в Таиланд. Текст предостережения был распространён 12 июня. В МИД предупредили о риске ареста россиян в королевстве по запросу США.
Внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует проявлять максимальную осмотрительность при посещении Таиланда как с туристическими, так и с деловыми целями. Причиной названа серьёзная угроза задержания местными властями.
В дипмиссии пояснили, что риски связаны с запросами, которые исходят от правоохранительных структур и специальных служб Соединённых Штатов. Подобная практика, как отметили в министерстве, сохраняется.
Пресс-служба указала, что это уже не первое обращение такого рода. Россиянам советуют тщательно взвешивать все обстоятельства перед покупкой билетов в указанном направлении.
В заявлении подчёркивается: угроза уголовного преследования на территории королевства по инициативе американской стороны оценивается как высокая. Другие подробности пока не приводятся.
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