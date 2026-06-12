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Регион
12 июня, 11:06

Отпуск под угрозой: МИД РФ бьёт тревогу из-за охоты американских спецслужб на россиян в Таиланде

МИД РФ предупредил о риске ареста россиян в Таиланде по запросу США

Обложка © Shuttersrtock / FOTODOM / ozerkizildag

Обложка © Shuttersrtock / FOTODOM / ozerkizildag

Министерство иностранных дел России сделало экстренное заявление для граждан, планирующих поездки в Таиланд. Текст предостережения был распространён 12 июня. В МИД предупредили о риске ареста россиян в королевстве по запросу США.

Внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует проявлять максимальную осмотрительность при посещении Таиланда как с туристическими, так и с деловыми целями. Причиной названа серьёзная угроза задержания местными властями.

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В дипмиссии пояснили, что риски связаны с запросами, которые исходят от правоохранительных структур и специальных служб Соединённых Штатов. Подобная практика, как отметили в министерстве, сохраняется.

Пресс-служба указала, что это уже не первое обращение такого рода. Россиянам советуют тщательно взвешивать все обстоятельства перед покупкой билетов в указанном направлении.

В заявлении подчёркивается: угроза уголовного преследования на территории королевства по инициативе американской стороны оценивается как высокая. Другие подробности пока не приводятся.

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Никита Никонов
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