Власти США продолжают охоту на россиян в третьих странах. Такое заявление сделал российский предприниматель Виктор Бут.

«В одних только Штатах наших соотечественников, обвинённых по разным выдуманным и каким-то другим делам, наверное, не менее 50 человек», — сказал Бут в эфире радио «Комсомольская правда».

Предприниматель добавил, что американцы продолжают преследовать россиян за рубежом. В беседе с Kp.ru Бут оценил число сограждан в зарубежных тюрьмах примерно в 5000 человек. Правительство и МИД делают всё возможное для возвращения россиян на родину. Этот процесс требует кропотливой дипломатической работы без публичного афиширования.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал прогноз относительно геополитического противостояния. Он заявил — конфликты США со всем миром закончатся победой России.