Медведев коротко и ясно ответил на вопрос о будущем мировых конфликтов

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал краткий, но емкий прогноз относительно будущего геополитического противостояния. Выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые», он ответил на вопрос о том, чем завершатся многочисленные ссоры США с другими странами.

Политик не стал вдаваться в пространные рассуждения, выбрав предельно лаконичную формулировку.

«Коротко? Победой России», — заявил Медведев, отвечая аудитории.

Напомним, сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает с программным заявлением относительно текущей геополитической ситуации. В хоче выступления на марафоне «Знание.Первые» политик, в частности, охарактеризовал отношения между Москвой и западными странами как критическую фазу.