Медведев коротко и ясно ответил на вопрос о будущем мировых конфликтов
Дмитрий Медведев: Конфликты США со всем миром закончатся победой России
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал краткий, но емкий прогноз относительно будущего геополитического противостояния. Выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые», он ответил на вопрос о том, чем завершатся многочисленные ссоры США с другими странами.
Политик не стал вдаваться в пространные рассуждения, выбрав предельно лаконичную формулировку.
«Коротко? Победой России», — заявил Медведев, отвечая аудитории.
Напомним, сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает с программным заявлением относительно текущей геополитической ситуации. В хоче выступления на марафоне «Знание.Первые» политик, в частности, охарактеризовал отношения между Москвой и западными странами как критическую фазу.
