В Таиланде арестовали троих россиян по делу о нелегальном бизнесе

Полиция Таиланда арестовала троих граждан России на острове Пханган по подозрению в ведении бизнеса через таиландских подставных лиц. Об этом сообщает Daily News.

Провинциальный суд Самуи выписал ордера на задержание 21 иностранца, среди которых граждане Австралии, Германии, Израиля, Нидерландов, Словакии, Турции, Украины, Филиппин и Франции. Полицейские изъяли 38 документов на землю общей оценочной стоимостью около 200 млн батов (≈ $6 млн).

Следствие считает, что иностранцы использовали номинальных тайских акционеров или директоров, чтобы обойти ограничение на иностранное владение. Закон об иностранном бизнесе запрещает держать иностранцам более 49% компании в ряде сфер, включая туризм и недвижимость.

За привлечение подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность: закрытие бизнеса, штраф от 100 тыс. до 1 млн батов или до трёх лет тюрьмы. Власти регулярно проводят рейды в популярных туристических зонах для пресечения такой практики.

