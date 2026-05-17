Генконсульство: В Турции задержали россиянина после конфликта с местным жителем

Генконсульство РФ подтвердило задержание гражданина РФ в Анталье после конфликта с местным жителем. Об этом сообщает РИА «Новости».

В диппредставительстве заявили, что ведомство находится в контакте с супругой задержанного и турецкой стороной. Дипломаты готовы оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий.

Там уточнили, что сейчас россиянин содержится в пенитенциарном учреждении Антальи. Ему уже организовали консультацию с местным адвокатом.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что россиянина арестовали в Анталье из-за заявления турка о домогательствах. При этом судебное заседание продлилось не более трёх минут.