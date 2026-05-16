Суд 3 минуты — и наручники: Россиянина арестовали в Анталье из-за заявления турка о домогательствах

Российский турист Виктор Трохин заключён под стражу в Анталии после конфликта с местным жителем на курорте Кемер. Об этом SHOT рассказала супруга задержанного Анна.

По словам женщины, пара прилетела в Турцию несколько дней назад и поселилась в отеле Corendon Hydros Club в Кемере. Вечером 12 мая супруги отправились на дискотеку, где Виктор познакомился с местным жителем по имени Волкан. Между мужчинами вспыхнула ссора, после чего Трохины ушли в свой номер.

Анна с супругом Виктором. Фото © Telegram / SHOT

Однако на следующий день Волкан написал заявление в полицию, обвинив россиянина в домогательствах. Якобы конфликт в клубе начался из-за того, что женатый турист оказывал ему знаки внимания. Виктора задержала служба безопасности отеля, затем прибыла полиция. Российского туриста доставили в отделение, где допрашивали несколько часов.

Анна утверждает, что всю ночь провела на улице в ожидании помощи от отеля, но её не последовало. Сотрудники гостиницы уверяли женщину, что мужа отпустят за отсутствием доказательств, однако этого не произошло. Состоялся суд, заседание длилось всего 2–3 минуты. После этого Виктора вывели в наручниках и отправили в СИЗО в Анталии.

Позднее объявился сам Волкан. По словам Анны, турок готов забрать заявление, но требует за это 2 тысячи евро.

Россиянка отрицает все обвинения в адрес мужа. Она обратилась в Генконсульство РФ, где ей выдали адвоката. Также женщина подала встречное заявление в полицию на Волкана.

Анна рассказала, что работает поваром в детском саду, а её муж трудится на заводе. Супруги являются почётными донорами России. Женщина остаётся в Кемере, финансово ей помогает сын. Она должна вернуться домой в Санкт-Петербург 22 мая.

