Российская переговорщица и коуч уже четвёртый день живёт в аэропорту в Таиланде

Российский коуч и специалист по переговорам уже четвёртый день живёт в аэропорту Таиланда, чтобы добиться ареста и высылки на родину. Таким образом Анастасия не будет платить за просроченную визу, рассказала волонтёр и администратор канала «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

30-летняя петербурженка превысила срок визы на четыре месяца. За это её могут оштрафовать на 20 тысяч батов — это около 45 тысяч рублей. Анастасия решила сэкономить радикальным способом: она ходит по полицейским участкам и со слезами просит посадить её в тюрьму. Если её арестуют, то после отсидки выдворят из страны бесплатно — останется только купить билет домой. Но пока пять отделов полиции ей отказали и выгнали.

Сейчас она уже четвёртые сутки ночует в аэропорту. У туристки украли вещи, и у неё нет денег, чтобы заплатить штраф за просрочку. В Петербурге Настя работала медиатором — учила людей договариваться друг с другом — и продавала онлайн-курсы.

