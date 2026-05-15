15 мая, 14:01

Российская переговорщица и коуч уже четвёртый день живёт в аэропорту в Таиланде

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stasyabogd

Российский коуч и специалист по переговорам уже четвёртый день живёт в аэропорту Таиланда, чтобы добиться ареста и высылки на родину. Таким образом Анастасия не будет платить за просроченную визу, рассказала волонтёр и администратор канала «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

30-летняя петербурженка превысила срок визы на четыре месяца. За это её могут оштрафовать на 20 тысяч батов — это около 45 тысяч рублей. Анастасия решила сэкономить радикальным способом: она ходит по полицейским участкам и со слезами просит посадить её в тюрьму. Если её арестуют, то после отсидки выдворят из страны бесплатно — останется только купить билет домой. Но пока пять отделов полиции ей отказали и выгнали.

Сейчас она уже четвёртые сутки ночует в аэропорту. У туристки украли вещи, и у неё нет денег, чтобы заплатить штраф за просрочку. В Петербурге Настя работала медиатором — учила людей договариваться друг с другом — и продавала онлайн-курсы.

Россиянка с деменцией пропала во время пересадки в аэропорту Еревана

Ранее в аэропорту Мумбаи сняли с рейса в Дубай российского туриста — у сотрудников возникли вопросы к его документам. Мужчина должен был лететь авиакомпанией SriLankan Airlines через Коломбо. Но на посадку его не пустили. Работники аэропорта потребовали визу или разрешение на въезд в ОАЭ. Россиянин объяснил, что для граждан России действует безвизовый режим.

Наталья Афонина
