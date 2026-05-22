«Багаж оказался у Гроба»: Во Вьетнаме задержали хабаровского вора с говорящей фамилией

Во Вьетнаме правоохранители задержали жителя Хабаровска по фамилии Гроб, которого подозревают в краже багажа в аэропорту. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, мужчина прилетал из Бангкока, забирал чемоданы с других рейсов и затем возвращался обратно. В числе похищенного оказались одежда туристов, ювелирные изделия, дорогостоящая электроника и наличные деньги.

Подозреваемый действовал по одной схеме и каждый раз прибывал в один и тот же аэропорт, что позволило установить его личность после жалоб пассажиров из Австралии и Тайваня.

Во время очередного визита во Вьетнам он был задержан сотрудниками полиции. Позднее мужчина признал вину и сообщил о причастности ещё к нескольким эпизодам краж.

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Домодедово таможенники пресекли попытку незаконного ввоза антикварных монет XIX века россиянином, который, по его утверждению, получил их в наследство. Экспертиза показала, что 19 из найденных монет являются культурными ценностями, а некоторые были отчеканены более 200 лет назад в Российской империи.