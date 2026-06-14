Таиланд открестился от дискриминации россиян после срочного предупреждения МИД

Таиланд остаётся безопасным и гостеприимным местом для путешественников из любых государств, а все случаи нарушения местного законодательства разбираются без какой-либо дискриминации. В этом заверил заместитель представителя МИД королевства Панидон Патчимсават, комментируя экстренное предупреждение российской дипслужбы о возможных рисках задержания граждан РФ в стране по запросу США.

«Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов из всех стран. В то же время от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил. Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации», — говорится в заявлении ведомства.

В Бангкоке подчеркнули, что королевство последовательно соблюдает собственные правовые процедуры в отношении всех иностранцев без исключений.

Ранее МИД России выпустил экстренное предупреждение для граждан, планирующих поездки в Таиланд. Ведомство сообщило о риске ареста в королевстве по запросу США и настоятельно призвало проявлять максимальную осмотрительность туристам и бизнесменам. АТОР прокомментировала предупреждение МИД.