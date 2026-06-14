Служебный роман и братская могила: Убийце россиянки в Таиланде дали всего 3,5 года

Суд в Паттайе приговорил гражданина России Ильдара Мухаметзянова, адвоката из Башкирии и лауреата премии «Юрист года — 2023», всего к трём с половиной годам тюрьмы за убийство 35-летней соотечественницы Вероники Партновой. Трагедия произошла 29 декабря прошлого года во время их романтической поездки в Таиланд.

Изначально обвинение формулировалось как «непредумышленное убийство», хотя характер травм — множественные переломы рёбер, ушибы, рваные раны по всему телу, включая гениталии — указывал на жестокое избиение, рассказала Светлана Шерстобоева, администратор популярного в таиландских соцсетях русскоязычного сообщества «Паттайя от А до Я».

Мухаметзянов полностью признал вину, и тайский закон автоматически сократил ему срок вдвое — с 7 до 3,5 лет. При примерном поведении адвокат может выйти на свободу ещё раньше, предположительно в сентябре 2028 года.

Погибшая и осуждённый состояли в романтических отношениях, хотя мужчина трижды женат и имеет детей. Тело Вероники до сих пор находится в братской могиле в Бангкоке: родственники не верят в её гибель, полагая, что она жива и находится в Мьянме.

Женщина из 35-летняя Уфы уехала в Таиланд работать, но перестала выходить на связь и позже была найдена мёртвой. Родственники опасались рабства в Мьянме. В убийстве заподозрили её бывшего начальника Ильдара, с которым она жила в одном кондоминиуме. 27 декабря он жестоко избил её во время ссоры. От травм она скончалась. В тот же день мужчина пришёл с повинной в полицию и был заключён под стражу.