Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 17:35

Уфимку, которую нашли в братской могиле в Бангкоке, мог убить её бывший босс

Виновным в убийстве россиянки, которую нашли похороненной в братской могиле в Бангкоке, мог быть её бывший начальник. По данным SHOT, мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Россиянку похороненную в братской могиле в Бангкоке мог убить её бывший начальник. Фото © SHOT

Уфимку Веронику и её работодателя Ильдара связывали не только рабочие отношения — пара жила вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. 27 декабря между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил её. От полученных травм она скончалась. В тот же день подозреваемый самостоятельно явился в полицейский участок с повинной. Его заключили под стражу на время следствия.

Тело погибшей сначала отправили в морг больницы Pattaya Bhattamakun, а затем передали в полицейский госпиталь для проведения экспертизы. В ближайшее время родственникам предстоит решить вопросы об эксгумации, проведении ДНК-теста и репатриации останков на родину.

Напомним, что 35-летняя уроженка Уфы, улетевшая на заработки в Таиланд и переставшая выходить на связь, была найдена мёртвой. Её похоронили в братской могиле в Бангкоке. Родные забили тревогу, когда женщина не поздравила их с Новым годом — до этого она всегда выходила на связь. Близкие опасались, что её могли продать в рабство в соседнюю Мьянму. Тело россиянки обнаружили в одном из столичных апартаментов. Останки направили в полицейский госпиталь, а затем — на судебно-медицинскую экспертизу.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Только на LIFE
  • таиланд
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar