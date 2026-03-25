Пропавшую в Таиланде россиянку нашли похороненной в братской могиле в Бангкоке

Пропавшая в Таиланде 35-летняя россиянка из Уфы погибла. Её похоронили в братской могиле в Бангкоке, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, тело женщины нашли в одном из столичных апартаментов. Позже останки переправили в полицейский госпиталь, а затем направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что дата смерти россиянки приходится на 27 декабря. Именно в этот день она в последний раз выходила на связь с братом и попросила перевести ей крупную сумму — 300 тысяч рублей.

На данный момент местные волонтёры уже связались с семьёй погибшей. Они рекомендовали обратиться в похоронное бюро, чтобы рассчитать расходы на эксгумацию и транспортировку останков на родину, в Уфу.

Родителям Вероники пока не сообщили о трагической гибели дочери. Вопрос о том, как преподнести им эту новость, сейчас решается близкими.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде пропала жительница Уфы. Она улетела туда на заработки, но потом перестала выходить на связь. Родные забеспокоились, когда женщина не поздравила их с Новым годом. Близкие предполагали, что её могли продать в рабство в соседнюю Мьянму.