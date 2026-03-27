Посольство РФ подтвердило арест в Таиланде россиянина за убийство уфимки

Посольство России в Таиланде подтвердило информацию о смерти россиянки Вероники Партновой в Паттайе и о взятии под стражу подозреваемого в её убийстве. Предполагается, что это был возлюбленный женщины — её соотечественник и бывший работодатель. Об этом рассказал ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.