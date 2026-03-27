Посольство РФ подтвердило арест в Таиланде россиянина за убийство уфимки
Посольство России в Таиланде подтвердило информацию о смерти россиянки Вероники Партновой в Паттайе и о взятии под стражу подозреваемого в её убийстве. Предполагается, что это был возлюбленный женщины — её соотечественник и бывший работодатель. Об этом рассказал ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
«Задержан российский гражданин И.3. Мухаметзянов, 16.11.1983 г.р., по подозрению в убийстве россиянки В.В. Партновой, 18.05.1990 г.р. Материалы по уголовному делу направлены консульским отделом посольства в следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан», — уточнил дипломат.
Напомним, что 35-летняя уроженка Уфы, улетевшая на заработки в Таиланд и переставшая выходить на связь, была найдена мёртвой. Родные думали, что её могли продать в рабство в соседнюю Мьянму. Виновным в убийстве россиянки подозревали коллегу — экс-начальника Ильдара. Пару связывали не только рабочие отношения — они жили вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. 27 декабря у них произошёл конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил её. От полученных травм она скончалась. В тот же день подозреваемый самостоятельно явился в полицейский участок с повинной. Его заключили под стражу на время следствия.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © SHOT