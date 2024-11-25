Британским полицейским-трансгендерам разрешили раздевать женщин при досмотре

Британская транспортная полиция утвердила новые правила для сотрудников и офицеров, которые совершили трансгендерный переход. Теперь правоохранители смогут совершать личный досмотр женщин со снятием верхней одежды и обуви, если они имеют сертификат о смене гендера. Об этом со ссылкой на документ сообщили в Daily Mail.

«Британская транспортная полиция признаёт статус трансгендерных и небинарных сотрудников с того момента, как они окончательно идентифицируют себя в этом гендере», — гласит выдержка из распоряжения.

На этом список новых прав трансгендерных полицейских не заканчивается. Теперь они могут носить форму того пола, к которому себя относят, пользоваться мужскими или женскими раздевалками и душевыми.