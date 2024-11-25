Британским полицейским-трансгендерам разрешили раздевать женщин при досмотре
Британская транспортная полиция утвердила новые правила для сотрудников и офицеров, которые совершили трансгендерный переход. Теперь правоохранители смогут совершать личный досмотр женщин со снятием верхней одежды и обуви, если они имеют сертификат о смене гендера. Об этом со ссылкой на документ сообщили в Daily Mail.
«Британская транспортная полиция признаёт статус трансгендерных и небинарных сотрудников с того момента, как они окончательно идентифицируют себя в этом гендере», — гласит выдержка из распоряжения.
На этом список новых прав трансгендерных полицейских не заканчивается. Теперь они могут носить форму того пола, к которому себя относят, пользоваться мужскими или женскими раздевалками и душевыми.
А в Соединённых Штатах, тем временем, происходит обратная ситуация. По данным американской прессы, победивший на выборах президента Дональд Трамп планирует устроить в Вооружённых силах масштабную чистку, дабы избавить армию от трансгендеров в погонах. Под сокращение рискуют попасть 15 тысяч человек.