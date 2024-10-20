«Ты мужик?»: В Англии футболистка осадила трансгендера и посоветовала не приходить на женские игры

В Англии футболистку с аутизмом могут отстранить от участия в 12 матчах, после того как она спросила соперницу-трансгендера: «Ты мужик?». Спортсменку хотят привлечь к ответственности по статье о дискриминации. Об этом пишет издание The Telegraph.

Инцидент произошёл этим летом. Перед матчем 17-летняя футболистка поинтересовалась у судьи, почему в женских состязаниях участвует мужчина. Она обратила внимание, что у соперницы были борода и мужской голос. Девушка напрямую спросила атлета: «Ты мужик?», а также посоветовала больше не приходить на женские игры.

Клуб обратился с жалобой в антидискриминационную организацию английского футбола, обвинив футболистку с аутизмом в дискриминации трансгендеров. На обвиняемую тут же посыпались оскорбительные комментарии сторонников нетрадиционных ценностей, девушку буквально вынудили признать свою вину.

«Мой вопрос ни в коем случае не был обидным или злым, я лишь хотела прояснить ситуацию. Теперь, зная, что игрок был трансгендером, я понимаю, что можно было деликатнее подойти к этому вопросу», — попыталась оправдаться она.

По её словам, она была лишь обеспокоена тем, что биологический мужчина гораздо сильнее, даже если считает себя женщиной, а значит может нанести серьёзную травму соперникам во время матча.