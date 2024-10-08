Суд в Петербурге лишил родительских прав отца 16-летнего трансгендера

Суд в Петербурге лишил родительских прав отца парня-трасгендера, идентифицировавшего себя как девушку. Это произошло после того, как юноша заявился на линейку в школе в женской одежде и попросил звать его Дашей. О ситуации рассказала руководитель Объединённой пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева в личном телеграм-канале.

16-летний подросток в прошлом неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Однако пиковой точкой стал инцидент с переодеванием на первое сентября, который произошёл два года назад. Случившееся шокировало учителей, у которых веяния западной повестки в российской школе не вызвало восторга, и они обратились в соответствующие инстанции. В ходе проверки выяснилось, что юноша на протяжении долго срока жил у бабушки с дедушкой, которые его обеспечивали, но не очень-то воспитывали, пишет Лебедева.

Когда начался суд, парень уже представлялся Юлей. Он признался, что принимает гормональные препараты, ходит на свидания с мужчинами из социальных сетей и в целом ощущает себя девушкой в полной мере. Дедушка и бабушка на это говорят, что у внука тяжело проходит пубертат, дескать — перебесится, так-то парень хороший.

Отец молодого человека не стал протестовать против лишения родительских прав и подписался под официальным отказом, зато у мамы возражения нашлись — она заявила, что уже арендовала отдельную квартиру, где будет жить с сыном. В результате папу подростка освободили от обязательств по воспитанию, а маме дали шанс исправить ребёнка.