Суд в Петербурге лишил родительских прав отца 16-летнего трансгендера
Суд в Петербурге лишил родительских прав отца парня-трасгендера, идентифицировавшего себя как девушку. Это произошло после того, как юноша заявился на линейку в школе в женской одежде и попросил звать его Дашей. О ситуации рассказала руководитель Объединённой пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева в личном телеграм-канале.
16-летний подросток в прошлом неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Однако пиковой точкой стал инцидент с переодеванием на первое сентября, который произошёл два года назад. Случившееся шокировало учителей, у которых веяния западной повестки в российской школе не вызвало восторга, и они обратились в соответствующие инстанции. В ходе проверки выяснилось, что юноша на протяжении долго срока жил у бабушки с дедушкой, которые его обеспечивали, но не очень-то воспитывали, пишет Лебедева.
Когда начался суд, парень уже представлялся Юлей. Он признался, что принимает гормональные препараты, ходит на свидания с мужчинами из социальных сетей и в целом ощущает себя девушкой в полной мере. Дедушка и бабушка на это говорят, что у внука тяжело проходит пубертат, дескать — перебесится, так-то парень хороший.
Отец молодого человека не стал протестовать против лишения родительских прав и подписался под официальным отказом, зато у мамы возражения нашлись — она заявила, что уже арендовала отдельную квартиру, где будет жить с сыном. В результате папу подростка освободили от обязательств по воспитанию, а маме дали шанс исправить ребёнка.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как 26-летний трансгендер, которого задержали летом 2023 года по обвинениям в госизмене и поддержке ВС Украины, заставил поломать голову сотрудников суда и СИЗО «Лефортово». Подсудимый настаивал на том, что является женщиной и просил не содержать его в мужской камере изолятора, а перевести в женскую. Ему пошли навстречу, но лишь частично, заключив в одиночку. Впрочем, там за ним требовался дополнительный контроль, как за психически нестабильным заключённым, так что головной болью для руководства он быть не перестал до тех пор, пока его не этапировали в ИК.
Shutterstock / FOTODOM / AMilkin