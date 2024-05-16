"Долбился не в ту дверь": Трансгендер с Алтая перевоплотился в мужчину и извинился перед россиянами Алтайский политик-трансгендер Алёшин вновь стал мужчиной после Великого поста 16 мая, 15:24 Роман Алёшин до Великого поста (слева) и после (справа). Обложка © Telegram / Алёшин

Политик-трансгендер* из Алтайского края Роман Алёшин вновь стал мужчиной и извинился за то, что "долбился не в ту дверь". О своих перевоплощениях в женщину и обратно он написал в телеграм-канале.

"На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я — парень. Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь. Я — патриот своей страны, поэтому живу в России. Я прошу прощения у всего российского народа!" — рассказал Алёшин.

Он признался, что осмыслить своё истинное предназначение и понять ошибки ему помог Великий пост. До этого мужчина называл себя Юлией, носил длинные волосы, использовал косметику и делал маникюр. Сейчас он вернулся к своему прежнему имени — Роман. Алёшин уверен, что либеральная идеология ошибочна и прививает искажённые ценности. По его словам, важно чтить традиции своей страны и придерживаться христианских принципов жизни.

Тем временем в США ведётся активная пропаганда по смене пола, в том числе среди школьников. А американская Ассоциация бокса (USA Boxing) разрешила боксёрам-трансгендерам* участвовать в женских состязаниях с 2024 года. Такому спортсмену будет необходимо публично заявить о своём новом гендере, сделать операцию по смене пола, а затем каждый квартал сдавать тесты на гормоны, предоставляя результаты в федерацию.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы Татьяна Миссуми