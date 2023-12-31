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В США трансгендеры смогут выступать в женских соревнованиях по боксу с 2024 года

31 декабря, 09:44
В США трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях по боксу. Обложка © Shutterstock

В США трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях по боксу. Обложка © Shutterstock

Ассоциация бокса США (USA Boxing) разрешила боксёрам-трансгендерам участвовать в женских состязаниях со следующего года. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на саму организацию.

"USA Boxing приняла "Политику трансгендеров", которая позволит боксёрам-мужчинам переходить в женскую категорию с 2024 года. Руководящий орган, который курирует американский любительский и олимпийский бокс, разрешит спортсменам-трансгендерам участвовать в соревнованиях при определённых условиях", — говорится в материале.

Такому спортсмену будет необходимо публично заявить о своём новом гендере, сделать операцию по смене пола, а затем каждый квартал сдавать тесты на гормоны, предоставляя результаты в федерацию. Как уточняется, уровень тестостерона у новоиспечённой "женщины" должен быть ниже 5 нмоль/л. Для сравнения: у мужчин-боксёров этот показатель превышает 10 нмоль/л. При этом лица до 18 лет не смогут поменять спортивную категорию.

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Напомним, ранее в США трансгендеры завоевали золотую и серебряную медали в женских соревнованиях на Кубке Чикаго по велокроссу. Так, 25-летняя Тесса Джонсон, сменившая пол, стала первой в женских категориях Single Speed и Cat Half, а 30-летняя Эвелин Уильямсон, также ранее бывшая мужчиной, заняла второе место в соревнованиях Single Speed.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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