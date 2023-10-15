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15 октября, 12:29

Трансгендеры завоевали золото и серебро на женских соревнованиях в США

В Чикаго трансгендеры завоевали золото и серебро в женском турнире по велокроссу

<p>Эвелин Уильямсон (в середине) и Тесса Джонсон (справа). Обложка © X (бывший Twitter) /<a href="https://twitter.com/CeeDeeElle1/status/1713346087610626403/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> CeeDeeElle1</a></p>

Эвелин Уильямсон (в середине) и Тесса Джонсон (справа). Обложка © X (бывший Twitter) / CeeDeeElle1

Трансгендеры завоевали золотую и серебряную медали в женских соревнованиях на Кубке Чикаго по велокроссу. Об этом сообщает газета New York Post.

Так, 25-летняя Тесса Джонсон, сменившая пол, стала первой в женских категориях Single Speed и Cat Half, а 30-летняя Эвелин Уильямсон, также ранее бывшая мужчиной, заняла второе место в соревнованиях Single Speed. Лишь одной биологической женщине — Эллисон Змуда — удалось подняться на подиум, да и то, по всей видимости, из-за того, что других трансгендеров среди участников не было.

К слову, Уильямсон выступает за женщин с 2017 года и завоевала уже 18 титулов. Три года назад на соревнованиях она заявилась сразу в двух разрядах — мужском и женском. Среди женщин Эвелин заняла тогда первое место, а среди мужчин — никакое. С тех пор трансгендер выступает только в женских турнирах.

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Наталья Исакова
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